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Общество

Системы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА, летевшего на Москву
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 14-й БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО)сбили, что 231 беспилотник Вооруженных сил Украины над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

В Нижнекамске в Татарстане в результате попадания украинского беспилотника в дом пострадали четыре человека. Остальных жильцов оперативно эвакуировали, для них подготавливают пункт временного размещения.

В Тольятти после массированной атаке украинских беспилотников на одном из промышленных объектов города зафиксированы повреждения.

Ранее режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ.

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