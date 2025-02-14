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Кинолог раскрыл, испытывают ли собаки любовь

Кинолог Голубев: любовь собаки проявляется в привязанности
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Любовь собаки проявляется в привязанности и преданности. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Это можно понять по доверию питомца к человеку, по тому, с каким удовольствием она всякий раз выбирает хозяина для игры, как ждет его дома или просит ее успокоить в момент, когда испытывает страх», — сказал Голубев.

Он добавил, что не стоит очеловечивать собаку и переносить свои эмоции и чувства на животное. Однако тот факт, что питомец дарит свою дружбу и остается преданным до конца жизни, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого говорил, что хозяин должен быть вожаком для собаки, чтобы между ними складывались доверительные отношения.

Помимо этого, эксперт советует не наказывать питомца за плохое поведение, а объяснять, как нельзя делать, чтобы не нарушить доверие. По его словам, для этого нужно пройти курс дрессировки и обучить собаку командам.

Ранее эксперт дал совет по воспитанию щенка.

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