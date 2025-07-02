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Кинолог назвал главную ошибку владельцев щенков

Кинолог Голубев: владельцы щенков часто потакают их неправильному поведению
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Начинающие собаководы зачастую невольно приучают щенков к неправильному поведению, поскольку не знают, как воспитывать питомца. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В качестве примера он привел лай собаки на звонок в дверь. В данном случае, по его словам, хозяин чаще всего пытается успокоить щенка, берет его на руки или отвлекает лакомством, однако это ошибка. Эксперт пояснил, что животное будет и дальше лаять на дверь в ожидании того, что люди обратят на него внимание и дадут угощение.

Правильнее мягко, но строго пресекать подобное поведение, приучать к командам «Фу», «Нельзя», подчеркнул кинолог.

«А в некоторых случаях лучшим решением будет почти никак не реагировать, например, во время грозы — чтобы у питомца не закрепился страх. Так собака поймет, что хозяина это нисколько не беспокоит, а значит, и переживать нечего», — отметил Голубев.

Он добавил, что животные чаще всего ориентируются на поведение человека. Если в доме нездоровая обстановка, ничего хорошего в воспитании не выйдет.

До этого Голубев говорил, что собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне и физиологически, но и изменяются их повадки, активность, привычки. Он посоветовал уделить большое внимание социализации и воспитанию щенка, поскольку в этом возрасте у животного формируются характер и базовые привычки, которые останутся с ним до старости.

Ранее кинолог раскрыл, испытывают ли собаки любовь.

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