В Канаде пропала российская гимнастка

Российская гимнастка Елизавета Сороковая пропала в Канаде. Об этом рассказала основатель центра поддержки спорта «Выше Облаков» Кира Протасова в интервью на YouTube-канале организации.

«Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. Очень страшная пока для нас ситуация. Я надеюсь, что родственники, возможно, напишут в консульство, что нет связи. Я сама попробую тоже как-то посодействовать. Либо, если связь уже есть, пожалуйста, напишите нам, потому что мы реально переживаем. Надеюсь, что с ней все хорошо. Вот такая грустная тема. Я хотела ее поднять», — сказала Протасова.

Тайм-код с темой о пропавшей был обозначен как «Таинственное исчезновение Лизы Сороковой: мы ее ищем». Сороковой 30 лет. Она является чемпионкой России по художественной гимнастике.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее румынская гимнастка избила своего парня.