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Общество

В российском регионе нашли пропавших пять дней назад мужчин

В Иркутской области нашли троих мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области сотрудники полиции нашли троих пожилых мужчин, которые пять дней назад ушли собирать черемшу и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

6 июня трое мужчин из Киренска уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Расстояние от города составляло примерно 90 километров. Мужчины столкнулись с утонувшим в реке деревом, в результате чего они потеряли лодку. Без еды они провели в тайге почти пять суток. Сотрудники полиции обнаружили пропавших в Киренском районе.

«Когда поисковая группа на лодке прочесывала акваторию, полицейские почувствовали запах дыма от костра. Приблизившись к берегу, они обнаружили пропавших», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время мужчины находятся дома.

До этого пропавшего на месяцы россиянина нашли в китайской тюрьме. Мужчина уехал в Таиланд, но там у него возникли проблемы с документами. Позже он сообщил родным, что уже находится в Китае. После этого связь с ним пропала. Все это время мужчина находился в тюрьме в китайском городе Мохан.

Ранее мужчина пропал после ссоры с начальницей на корпоративе в Подмосковье.

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