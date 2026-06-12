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Общество

В Госдуме разъяснили, когда за помощь в частной клинике не надо платить

Депутат Свищев: частные клиники обязаны оказывать экстренную помощь бесплатно
Shutterstock

Частные клиники, как и государственные, обязаны оказывать россиянам экстренную медицинскую помощь бесплатно. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, многие россияне ошибочно считают, что за помощь в частной клинике придется платить в любом случае. Он напомнил, что в России действует закон «Об основах охраны здоровья граждан», который обязывает безотлагательно и бесплатно оказывать помощь при состояниях, угрожающих жизни.

Депутат отметил, что к таким относятся сердечный приступ, инсульт, тяжелая травма, сильное кровотечение, потеря сознания, ожоги, обморожения и отравление. Свищев добавил, что если частная клиника отказывает в экстренной помощи или выставляет за нее счет, то пациент вправе пожаловаться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), Росздравнадзор, прокуратуру или сразу обратиться с иском в суд.

До этого россиянам назвали шесть случаев, когда медицинская организация вправе отказать в бесплатной медицинской помощи. В их числе — услуга не входит в перечень ОМС, отсутствие медицинских показаний и обращение в медучреждение без прикрепления и направления врача.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.

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