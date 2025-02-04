Названы законные основания для отказа в бесплатной медпомощи

По закону медицинская организация может отказать в бесплатной медицинской помощи только в шести случаях, сообщила «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Первый случай — услуга не входит в перечень ОМС. Например, косметологические или эстетические процедуры, не связанные с лечением заболеваний. Второй случай — отсутствие медицинских показаний. Если пациент требует услугу, но у него нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований. Третий случай — обращение в медучреждение без прикрепления и направления. Плановая помощь оказывается в медорганизациях, к которым пациент прикреплен. Исключение — экстренные и неотложные случаи», — отметила Дайнеко.

По ее словам, в бесплатной медпомощи не могут отказать, если у человека нет полиса ОМС. Наличие документа проверяется по базе данных. Однако если пациент не зарегистрирован в системе обязательного медицинского страхования, то плановые услуги ему не окажут, уточнила Дайнеко.

Пятый случай — диспансеризация не по графику. Дайнеко сказала, что если пациент младше 40 лет и уже проходил диспансеризацию год назад, ему могут отказать. Однако в этом случае пациент имеет право на профилактический медосмотр.

Шестой случай — медучреждение не работает по ОМС. Частные клиники вправе отказать в бесплатных услугах, если у них нет договора с системой обязательного медстрахования, заключила Дайнеко.

Если отказ в бесплатной медпомощи необоснованный, Дайнеко рекомендовала обратиться к администрации медучреждения. Письменное заявление на имя заведующего отделением или главного врача поможет устранить проблему на месте, уточнила эксперт. Она также призвала россиян связаться со страховой компанией — номер телефона указан на полисе ОМС.

Ранее сообщалось, что платная медицина станет дороже в 2025 году.