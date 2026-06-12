В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ижевска и Перми

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Ижевска и Перми. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.‍‍‍

В Росавиации подчеркнули, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

11 июня аэропорты сразу девяти российских городов ввели ограничения на полеты. Среди них — аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Саратова (Гагарин), Чебоксар и Бугульмы.

11 июня авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропортах юга России и продолжительных закрытий маршрутов в московской воздушной зоне. В компании отмечали, что часть рейсов была задержана или отменена. Там подчеркивали, что службы «Победы» осуществляют работу в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами.

Ранее самолет Turkish Airlines снес антенну радара в аэропорту Антальи.