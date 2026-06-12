Губернатор раскрыл последствия массированной атаки на Ростовскую область

Более 60 украинских БПЛА уничтожили минувшей ночью в пяти районах Ростовской области. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники сбили над Чертковским, Верхнедонским, Кашарским, Миллеровским и Шолоховским районами области.

По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

По информации Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь выявили и уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Противник атаковал Россию беспилотниками самолетного типа. Дроны были обезврежены над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Курской, Липецкой и Калужской. Кроме того, беспилотники уничтожены в Ростовской, Самарской, Саратовской областях.

Силами ПВО также была пресечена попытка атаки Смоленской, Тульской, Ульяновской областей. Дроны были сбиты и в небе над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря, сообщили в МО.

Ранее три человека получили ранения после удара БПЛА по жилому дому в Татарстане.