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Общество

Дрон влетел в жилой дом в Татарстане, жильцов эвакуировали

Минниханов: три человека ранены после удара БПЛА по жилому дому в Татарстане
Таисия Лисковец/РИА Новости

Утром 12 июня Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке украинских дронов. Об этом в «Макс» сообщил глава республики Рустам Минниханов.

В результате атаки один из беспилотников влетел в жилой дом, три человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Жильцов эвакуировали, сейчас для них подготавливают пункт временного размещения, добавил Минниханов.

Помимо этого, под удар попали несколько предприятий республики – на них оперативно устраняют последствия налета украинских дронов.

«Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах», – уточнил глава Татарстана.

По словам Минниханова, руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий атаки, а также организует все необходимые условия для эвакуированных жителей: горячее питание, воду, медицинскую помощь.

По информации Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь выявили и уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

Ранее директор заповедника не выжил при атаке ВСУ на Брянскую область.

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