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Общество

Ольге Бузовой потребовалась экстренная помощь

Mash: Ольге Бузовой оказывают экстренную помощь из-за травмы дома
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российской певице и телеведущей Ольге Бузовой потребовалась экстренная помощь из-за травмы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, Бузова серьезно травмировалась у себя дома и пожаловалась врачам на резкую боль. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации, пишет Mash. Что именно случилось с артисткой и какую часть тела она травмировала, не уточняется.

До этого Ольга Бузова рассказала, что ей не нравится в себе. Она призналась, что не любит собственный трудоголизм. По словам знаменитости, она может переписываться с командой в рабочих чатах, даже загорая на пляже. При этом Бузова отметила, что именно трудоголизм привел ее к успеху.

Также певица и телеведущая раскрыла свое отношение к хейту. Она заявила, что старается не реагировать на негатив в свой адрес и не запоминает тех, кто хочет ее задеть. Бузова считает, что нет смысла «засорять память ненавистью». Она добавила, что не зря призывает «множить любовь», а не негатив.

Ранее Водонаева заявила, что ни один психолог не поможет ей и Бузовой.

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