На Камчатке пропали четверо человек

Четырех человек ищут в Камчатском крае. Одним из них является волонтер, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, группа добровольцев отправилась на поиски охотника, который пропал еще в ноябре 2025 года в Быстринском районе. Затем волонтеры разделились. Один из них заблудился. Предварительно, он ушел без компаса, телефона и навигации. Для поисков добровольца привлекли вертолет Ми-8 со спасателями и полицейскими.

Также ведутся поиски трех пожилых людей — двух женщин и мужчины. Они ушли собирать черемшу возле реки Хазанка в Тигильском районе и не вернулись. Пенсионеров разыскивают волонтеры на мотоциклах.

До этого сообщалось, что в Иркутской области сотрудники полиции нашли троих пожилых мужчин, которые пять дней назад ушли собирать черемшу и не вернулись.

6 июня трое мужчин из Киренска уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Расстояние от города составляло примерно 90 километров. Мужчины столкнулись с утонувшим в реке деревом, в результате чего они потеряли лодку. Без еды они провели в тайге почти пять суток. Сотрудники полиции обнаружили пропавших в Киренском районе.

Ранее в российском лесу нашли грибника, неделю блуждавшего среди деревьев.