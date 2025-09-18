На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском лесу нашли грибника, неделю блуждавшего среди деревьев

В лесу Ленобласти спустя неделю нашли заблудившегося грибника
В лесу Ленинградской области спустя семь дней поисков нашли заблудившегося грибника. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своем Telegram-канале.

«10 сентября в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Каушта Гатчинского района заблудился мужчина», — говорится в сообщении.

Найти мужчину удалось лишь 17 сентября, ему удалось выжить. Пострадавшего грибника вывели из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

В начале сентября любители собирать грибы пострадали уже в Нижегородской области. Однако на этот раз речь шла не просто о заплутавших в лесу людях. В полицию доставили мужчину, подозреваемого в стрельбе по грибникам.

Инцидент произошел в бору. По данным источника, местные жители отправились в лес, но там заметили браконьера. Мужчина также обратил на них внимание и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Ранее в российском лесу грибники нашли растяжки с гранатами.

