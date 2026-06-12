Стали известны самые везучие регионы России

Рейтинг самых везучих регионов России возглавили Москва, Свердловская и Новосибирская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков компании «Столото».

«Топ-3 самых везучих регионов по совокупной сумме выигрышей в «Русском лото» по итогам первых пять месяцев 2026 года выглядит следующим образом: Москва, сумма выигрышей — 1,096 млрд рублей, Свердловская область — 621,8 млн рублей, Новосибирская область — 514,4 млн рублей», — говорится в исследовании.

В компании добавили, что также в пятерку лидеров вошли Тюменская область и Краснодарский край. Жители регионов выиграли 476,2 и 395,6 млн рублей соответственно.

В мае жительница Красноярска выиграла 10 млн рублей в лотерее после того, как выбрала оформление билета в любимом синем цвете. По словам россиянки, в день розыгрыша она несколько раз покупала билеты, а затем решила взять последний доступный. Увидев сумму выигрыша, она сначала не поверила своим глазам, отметила женщина.

Ранее мужчина залез в мусорный контейнер и разбогател на 7,2 млн рублей.