Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина залез в мусорный контейнер и разбогател на 7,2 млн рублей

В США мужчине пришлось рыться в мусоре ради выигрыша в лотерее
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина едва не упустил свой выигрыш, выбросив лотерейный билет в мусор. Об этом сообщает канал FOX 8.

Житель Уилларда, штат Огайо, купил лотерейный билет «Бинго 25 раз по 25» и случайно выбросил его в мусорный контейнер.

Однако билет оказался выигрышным на $100 тыс. (7,2 млн рублей — прим. ред.). Когда мужчина осознал ошибку, мусор еще не уехал, но ему пришлось нырнуть в контейнер, чтобы достать билет.

Лотерейная комиссия штата Огайо сообщила, что победитель получит $73 250 после удержания налогов в размере 26,75%.

До этого водитель-курьер из Великобритании выиграл £5,2 млн в лотерею и сделал бывшим коллегам подарки. Гэри Макдональд более 30 лет ежедневно вставал в 5:30 утра и доставлял посылки, но уволился с работы после прошлогодней победы, изменившей его жизнь. Тем не менее мужчина пообещал себе вернуться, чтобы поделиться удачей с экс-коллегами, и недавно преподнес им лотерейные билеты и букеты цветов.

Ранее мужчина, которому осталось жить пару месяцев, выиграл в лотерею $772 тысячи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!