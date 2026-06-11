Мужчина залез в мусорный контейнер и разбогател на 7,2 млн рублей

В США мужчине пришлось рыться в мусоре ради выигрыша в лотерее

В США мужчина едва не упустил свой выигрыш, выбросив лотерейный билет в мусор. Об этом сообщает канал FOX 8.

Житель Уилларда, штат Огайо, купил лотерейный билет «Бинго 25 раз по 25» и случайно выбросил его в мусорный контейнер.

Однако билет оказался выигрышным на $100 тыс. (7,2 млн рублей — прим. ред.). Когда мужчина осознал ошибку, мусор еще не уехал, но ему пришлось нырнуть в контейнер, чтобы достать билет.

Лотерейная комиссия штата Огайо сообщила, что победитель получит $73 250 после удержания налогов в размере 26,75%.

До этого водитель-курьер из Великобритании выиграл £5,2 млн в лотерею и сделал бывшим коллегам подарки. Гэри Макдональд более 30 лет ежедневно вставал в 5:30 утра и доставлял посылки, но уволился с работы после прошлогодней победы, изменившей его жизнь. Тем не менее мужчина пообещал себе вернуться, чтобы поделиться удачей с экс-коллегами, и недавно преподнес им лотерейные билеты и букеты цветов.

Ранее мужчина, которому осталось жить пару месяцев, выиграл в лотерею $772 тысячи.