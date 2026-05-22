Россиянка рассказала, как любимый цвет принес ей миллионы

Жительница Красноярска выиграла 10 млн рублей в лотерее после того, как выбрала оформление билета в любимом синем цвете. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Столото.

В компании сообщили, что именно синий цвет оказался счастливым для победительницы. В этот оттенок была оформлена лотерея на сайте.

Сама женщина рассказала, что в день розыгрыша несколько раз покупала билеты, а затем решила взять последний доступный. По ее словам, увидев сумму выигрыша, она сначала не поверила своим глазам. При этом победительница призналась, что часто представляла себя на месте людей, выигрывавших крупные призы, когда читала их истории на сайте лотереи.

Победительница работала специалистом по охране труда в РЖД, однако год назад уволилась и начала осваивать профессию маркетолога.

Полученные деньги она собирается потратить на исполнение желаний. В планах — поездки в Крым и Таиланд, забота о здоровье, курсы по психологии и косметические процедуры.

