Врач объяснил, как не навредить себе при прослушивании музыки в наушниках

Врач Горин: слушать музыку в наушниках рекомендуется не более двух часов подряд

Человеку рекомендуется слушать музыку в наушниках не более двух часов подряд. Об этом РИА Новости рассказал врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

«Чтобы слушать музыку в наушниках и не навредить себе, соблюдайте правило громкости. Слушайте музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более двух часов подряд, после необходимо сделать перерыв минимум на 15-30 минут», — сказал специалист.

Горин добавил, что включать музыку в наушниках нужно, начиная с низкой громкости, постепенно увеличивая ее до комфортного уровня. Если при прослушивании человек не может расслышать речь окружающих, то громкость нужно убавить.

Врач отметил, что при выборе наушников не рекомендуется отдавать предпочтение дешевым моделям с плохой звукоизоляцией. По его словам, такие аксессуары будут вынуждать увеличивать громкость, чтобы заглушить внешний шум.

В мае основатель центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев рассказал, что звон в ушах, тяжесть в голове, резкая реакция даже на негромкие звуки могут быть вызваны феноменом звукового похмелья, которое возникает после громкого концерта, ночи в клубе или долгого прослушивания громкой музыки.

Ранее врач предупредил, что прослушивание музыки или видео на фоне может плохо влиять на концентрацию.