Прослушивание музыки или видео на фоне может плохо влиять на концентрацию, предупредил врач

Многие привыкли заполнять тишину музыкой, телевидением, подкастами, включая их, например, во время работы. Однако такой фоновый шум может привести к ухудшению навыка глубокой концентрации, рассказал «Газете.Ru» основатель центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев.

Аудиологи и другие специалисты стали чаще встречать пациентов, чьи уши физически здоровы, но есть жалобы на «туман в голове» и невозможность сосредоточиться. И часто причина кроется именно в акустической нагрузке.

«Исследования показывают: даже звуки интенсивностью 60-85 дБ при длительном воздействии снижают концентрацию внимания и объем рабочей памяти. Например, в эксперименте российских физиологов РАН (2023) после двух часов шума в 85 дБ когнитивные способности испытуемых заметно ухудшились. А опубликованные в австралийском журнале Springer результаты исследования (2024) подтвердили неоднозначное влияние «умеренного шума» на различные когнитивные способности людей в зависимости от выполняемой ими задачи. Они доказали, что шум может не влиять на одну задачу, но резко ухудшать выполнение другой. В этом случае мозг устает не от громкости, а от необходимости обрабатывать поток беспорядочной звуковой информации», — рассказал специалист.

Однако связь между фоновым шумом и когнитивными способностями, по словам врача, не всегда прямолинейна.

«Существует ряд работ, которые показывают, что эффект от шума может быть не всегда однозначным и зависит от многих переменных. Шум около 55-60 дБ действительно может действовать как активатор для простых или монотонных задач, повышая тонус коры головного мозга. Но нашу повседневную умственную деятельность (чтение, анализ данных, общение, обучение) составляют преимущественно сложные когнитивные задачи, и здесь фоновый шум может ухудшать концентрацию. Особенно остро проблема стоит у тех, кто уже столкнулся с возрастными изменениями слуха. Когда появляется даже легкая тугоухость, мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы «достроить» услышанное и понять смысл», — объяснил врач.

Хронический фоновый шум в этом случае только усиливает когнитивную нагрузку.

«Важно понимать, что речь идет не только о громкости, но и о содержании. Наш мозг не может полностью игнорировать осмысленную речь, даже если она звучит фоном. Будь это звук телевизора, подкаста или даже песни. Даже Всемирная организация здравоохранения указывает в своих рекомендациях, что длительное шумовое воздействие ведет к когнитивным нарушениям и снижению успеваемости, особенно эти рекомендации касаются, конечно, детей. Есть тут и вопрос индивидуальной восприимчивости. Люди с изначально низкой рабочей памятью значительно более уязвимы для слухового отвлечения, хотя есть и те, на кого фоновый шум может не влиять», — рассказал аудиолог.

