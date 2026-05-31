Прослушивание музыки или видео на фоне может плохо влиять на концентрацию, предупредил врач

AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Многие привыкли заполнять тишину музыкой, телевидением, подкастами, включая их, например, во время работы. Однако такой фоновый шум может привести к ухудшению навыка глубокой концентрации, рассказал «Газете.Ru» основатель центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев.

Аудиологи и другие специалисты стали чаще встречать пациентов, чьи уши физически здоровы, но есть жалобы на «туман в голове» и невозможность сосредоточиться. И часто причина кроется именно в акустической нагрузке.

«Исследования показывают: даже звуки интенсивностью 60-85 дБ при длительном воздействии снижают концентрацию внимания и объем рабочей памяти. Например, в эксперименте российских физиологов РАН (2023) после двух часов шума в 85 дБ когнитивные способности испытуемых заметно ухудшились. А опубликованные в австралийском журнале Springer результаты исследования (2024) подтвердили неоднозначное влияние «умеренного шума» на различные когнитивные способности людей в зависимости от выполняемой ими задачи. Они доказали, что шум может не влиять на одну задачу, но резко ухудшать выполнение другой. В этом случае мозг устает не от громкости, а от необходимости обрабатывать поток беспорядочной звуковой информации», — рассказал специалист.

Однако связь между фоновым шумом и когнитивными способностями, по словам врача, не всегда прямолинейна.

«Существует ряд работ, которые показывают, что эффект от шума может быть не всегда однозначным и зависит от многих переменных. Шум около 55-60 дБ действительно может действовать как активатор для простых или монотонных задач, повышая тонус коры головного мозга. Но нашу повседневную умственную деятельность (чтение, анализ данных, общение, обучение) составляют преимущественно сложные когнитивные задачи, и здесь фоновый шум может ухудшать концентрацию. Особенно остро проблема стоит у тех, кто уже столкнулся с возрастными изменениями слуха. Когда появляется даже легкая тугоухость, мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы «достроить» услышанное и понять смысл», — объяснил врач.

Хронический фоновый шум в этом случае только усиливает когнитивную нагрузку.

«Важно понимать, что речь идет не только о громкости, но и о содержании. Наш мозг не может полностью игнорировать осмысленную речь, даже если она звучит фоном. Будь это звук телевизора, подкаста или даже песни. Даже Всемирная организация здравоохранения указывает в своих рекомендациях, что длительное шумовое воздействие ведет к когнитивным нарушениям и снижению успеваемости, особенно эти рекомендации касаются, конечно, детей. Есть тут и вопрос индивидуальной восприимчивости. Люди с изначально низкой рабочей памятью значительно более уязвимы для слухового отвлечения, хотя есть и те, на кого фоновый шум может не влиять», — рассказал аудиолог.

Ранее аудиолог предупреждал о риске «звукового похмелья» из-за громкой музыки в наушниках.

 
