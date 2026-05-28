Россиян предупредили о феномене «звукового похмелья» после наушников

Звон в ушах, тяжесть в голове, резкая реакция даже на негромкие звуки могут быть вызваны феноменом звукового похмелья, которое возникает после громкого концерта, ночи в клубе или долгого прослушивания громкой музыки, рассказал «Газете.Ru» основатель центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев.

По словам Дикопольцева, внутреннее ухо устроено как тонкий сейсмограф. Волосковые клетки преобразуют звук в электрические сигналы для мозга. На концерте уровень шума легко достигает 100–110 децибел (при норме до 80 децибел) – в таком режиме клетки работают на пределе, часть из них повреждается или гибнет.

«Нервная система, столкнувшись с обилием громких звуков, входит в состояние гипервозбуждения. Нарушается баланс нейромедиаторов – веществ, передающих сигналы между нейронами. Именно отсюда берутся тревога, раздражительность, ощущение «ватной головы» и проблемы со сном. Особая опасность – так называемая скрытая потеря слуха. Обычный тест у лор-врача может показать норму, но человек уже замечает: трудно разобрать речь в шумном кафе, слова сливаются в «кашу». Это повреждение связей между волосковыми клетками и слуховым нервом. Мозг вынужден тратить в несколько раз больше энергии, чтобы достроить искаженный сигнал. Результат – хроническая усталость и желание избегать разговоров в компаниях», — рассказал врач.

Не меньший вред слуху и нашей нервной системе приносит постоянное ношение наушников.

«Кажется, что в них безопасно, ведь звук не такой громкий, как на концерте или в клубе. Но это обманчивое ощущение. В отличие от разового концерта, долгие часы в наушниках не дают нервной системе паузы для отдыха. Мозгу просто некогда отдыхать – он все время обрабатывает звуки, пусть даже негромкие. В итоге человек становится тревожным и рассеянным, сам не понимая, откуда это взялось. Безопасное решение – наушники с активным шумоподавлением. Плюс обязательные перерывы в прослушивании: оптимальный режим для любого гаджета – не громче 60–70% от максимума и не дольше часа без перерыва», — заметил Дикопольцев.

Лучшая реабилитация при «звуковом похмелье» – хотя бы сутки без наушников, без фоновой музыки и тем более без клубов. Если звон в ушах не проходит дольше суток, это повод обратиться к аудиологу.

Ранее было отмечено, что шумная работа на даче ускоряет потерю слуха у людей старше 50 лет.

 
