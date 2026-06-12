Спасатели нашли туриста с травмой ноги благодаря информационным баннерам

В Сочи спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги с горы Семеновский шпиль

Спасатели нашли и эвакуировали туриста, получившего травму ноги, с горы Семеновский шпиль в Сочи. Об этом сообщила Служба спасения города в Telegram-канале.

Пострадавший смог самостоятельно связаться со спасателями. Он сообщил им, что находится на горе Семеновский шпиль, но из-за травмы ноги не мог с нее спуститься.

«Сотовая связь в этом районе работала, но поиски осложнялись темным временем суток. Успешный поиск произошел благодаря информационным баннерам, которые спасатели устанавливают в межсезонье», — говорится в сообщении.

После обнаружения туриста спасатели оказали ему первую помощь и спустили с горы с помощью носилок. После этого пострадавшего передали врачам.

8 июня портал Need to Know сообщил, что в Китае заблудившийся 11-летний мальчик 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром. Он ушел в горы из отдаленной деревни Аньхуа и не вернулся. На следующий день его объявили в розыск. В поисковой операции ежедневно участвовало около 100 человек: полицейские, лесничие, чиновники и местные жители.

Ранее мужчина заблудился во время сбора грибов и увяз в болоте.