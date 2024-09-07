Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Подмосковья заблудился во время сбора грибов и увяз в болоте

В Подмосковье спасли грибника, увязшего в болоте

close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Подмосковье спасатели вывезли из леса заблудившегося грибника, мужчина не мог найти дорогу домой и увяз в болотистой местности. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 сентября вечером, 32-летний мужчина собирал грибы в лесном массиве, он увлекся «тихой охотой» и оказался в незнакомой местности. В попытках выйти из леса грибник застрял на болотистом участке и поздно вечером обратился в экстренные службы.

На поиск выехала дежурная смена 286-й пожарно-спасательной части. Сузив радиус поиска по полученной геолокации, спасатели начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Спустя полтора часа мужчина сообщил, что слышит спасателей, и вскоре поисковая группа вышла к грибнику. В медицинской помощи грибник не нуждался.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее в Сочи спасли отца и сына, заблудившихся в горах во время прогулки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами