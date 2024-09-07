Житель Подмосковья заблудился во время сбора грибов и увяз в болоте

В Подмосковье спасатели вывезли из леса заблудившегося грибника, мужчина не мог найти дорогу домой и увяз в болотистой местности. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 сентября вечером, 32-летний мужчина собирал грибы в лесном массиве, он увлекся «тихой охотой» и оказался в незнакомой местности. В попытках выйти из леса грибник застрял на болотистом участке и поздно вечером обратился в экстренные службы.

На поиск выехала дежурная смена 286-й пожарно-спасательной части. Сузив радиус поиска по полученной геолокации, спасатели начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Спустя полтора часа мужчина сообщил, что слышит спасателей, и вскоре поисковая группа вышла к грибнику. В медицинской помощи грибник не нуждался.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее в Сочи спасли отца и сына, заблудившихся в горах во время прогулки.