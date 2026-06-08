Заблудившийся мальчик 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром

В Китае заблудившийся 11-летний мальчик 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром, пишет Need to Know.

Мальчик из отдаленной деревни Аньхуа ушел в горы и не вернулся. На следующий день его объявили в розыск. В поисковой операции ежедневно участвовало около 100 человек: полицейские, лесничие, чиновники и местные жители. Спасатели применяли дроны и специально обученных собак, несмотря на сильные дожди и сложный рельеф.

Утром 30 мая бельгийская овчарка под руководством полицейского Го Чжихэна привела отряд к укромной горной долине. За день до этого сборщик лекарственных трав нашел штаны мальчика на развилке реки, что указало новое направление поиска.

«Собака разволновалась, залаяла, и примерно в 10 метрах в зарослях мы увидели мальчика, лежащего на земле», — рассказал офицер.

Ребенок весил чуть больше 20 кг. При обнаружении он был в сознании, имел лишь незначительные ссадины и синяки. На месте спасатели обнаружили следы употребления ребенком инжира, которым он питался в течение 13 дней, а дожди обеспечили школьника питьевой водой.

Начальник полиции Мо Вэньцзе подчеркнул, что густая растительность, сложные тропы и сильные дожди сделали поиски чрезвычайно трудными. Работы велись ежедневно с 8 утра до 9 вечера.

Ранее мужчина заблудился во время сбора грибов и увяз в болоте.