Российский подросток пытался переплыть реку на самодельном плоту и не выжил

В Самарской области подросток не выжил, плавая на самодельном плоту

В Самарской области 15-летний мальчик не выжил, переплывая реку на самодельном плоту. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 11 июня вблизи села Рождественно Волжского района. Двое подростков смастерили плот и начали переправу через проток реки Воложки. Спасательных жилетов на них не было.

В процессе переправы они оба оказались в воде. Один из них ушел под воду и не выжил. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске. Следователь осмотрел место происшествия, по факту случившегося организовали процессуальную проверку.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.