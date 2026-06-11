Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский подросток пытался переплыть реку на самодельном плоту и не выжил

В Самарской области подросток не выжил, плавая на самодельном плоту
Центральное МСУТ СК России

В Самарской области 15-летний мальчик не выжил, переплывая реку на самодельном плоту. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 11 июня вблизи села Рождественно Волжского района. Двое подростков смастерили плот и начали переправу через проток реки Воложки. Спасательных жилетов на них не было.

В процессе переправы они оба оказались в воде. Один из них ушел под воду и не выжил. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске. Следователь осмотрел место происшествия, по факту случившегося организовали процессуальную проверку.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!