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Общество

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области десятки тысяч абонентов остались без света

В подконтрольных Киеву районах Запорожья 50 тыс. абонентов остались без света
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 50 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Об этом рассказал глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электричества потребителям.

11 июня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не станет разрушать культурные объекты на Украине, однако на территории республики есть «весьма привлекательные цели», о которых Вооруженные силы РФ забывать не должны.

9 июня в министерстве обороны России рассказали, что склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины попали под обстрел российских войск.

Кроме того, под ударом военных оказались пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее в Словакии заявили, что не планируют осуществлять аварийные поставки электричества на Украину.

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