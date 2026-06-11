Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС РФ

Россия не станет разрушать культурные объекты на Украине, однако на территории республики есть «весьма привлекательные цели». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Политик в рамках своего выступления отреагировал на разрушение украинскими войсками панорамы «Оборона Севастополя».

«Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди», — подчеркнул он.

При этом Медведев отметил, что на Украине есть и другие весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы РФ забывать не должны.

Кроме того, зампредседателя Совбеза сообщил, что панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлена. Средства на ее восстановление уже найдены, несколько организаций предложили свою помощь в этом вопросе.

10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор назвал цель удара ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя».