Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Словакия не планирует осуществлять аварийные поставки электричества на Украину

Фицо не видит причин в восстановлении поставок электричества на Украину
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер заявил, что после того, как украинская сторона остановила транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка. По словам Фицо, раньше Словакия зарабатывала на этом порядка €500 млн в год.

«В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии», — подчеркнул словацкий премьер.

Накануне Фицо заверил, что Братислава не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.

С 27 января Украина блокировала поставки российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию, объясняя это повреждениями трубопровода. Власти Венгрии и Словакии ранее сомневались в этой версии и считали остановку транзита решением политического характера. 23 апреля в Словакии сообщили о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее на Западе допустили, что Киев вновь перекроет «Дружбу».

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!