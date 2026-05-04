Фицо не видит причин в восстановлении поставок электричества на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер заявил, что после того, как украинская сторона остановила транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка. По словам Фицо, раньше Словакия зарабатывала на этом порядка €500 млн в год.

«В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии», — подчеркнул словацкий премьер.

Накануне Фицо заверил, что Братислава не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.

С 27 января Украина блокировала поставки российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию, объясняя это повреждениями трубопровода. Власти Венгрии и Словакии ранее сомневались в этой версии и считали остановку транзита решением политического характера. 23 апреля в Словакии сообщили о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее на Западе допустили, что Киев вновь перекроет «Дружбу».