В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать Канье Уэст

Организаторы музыкального фестиваля Rubicon, который должен был состояться в Словакии, объявили об отмене мероприятия после того, как столкнулись с критикой в связи с приглашением американского рэпера Канье Уэста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице фестиваля в Instagram (принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В связи с непредвиденными обстоятельствами, включая внешнее давление и логистические трудности, мы с сожалением сообщаем, что в этом году фестиваль Rubicon не состоится», — написали устроители мероприятия.

По информации издания Politico, причиной отмены фестиваля, который должен был состояться в ближайшие выходные, стало участие Канье Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями. Месяц назад в сети была создана петиция с требованием исключить Уэста из списка хедлайнеров. Авторы петиции назвали его приглашение «оскорблением исторической памяти и прославлением военного насилия».

В начале июля министр внутренних дел Австралии Тони Берк объявил об аннулировании активной визы, выданной американскому рэперу Канье Уэсту. Отмена разрешения на въезд последовала после выхода композиции исполнителя Heil Hitler.

Ранее Канье Уэст заявил, что «покончил с антисемитизмом».