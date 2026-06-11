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Общество

Мужчина ударил продавщицу ножом в спину на Кубани за отказ дать пиво в долг

На Кубани мужчина ударил продавщицу ножом в спину за отказ дать пиво в долг
УМВД по Краснодарскому краю

На Кубани мужчина попросил пиво в долг и после отказа ударил продавщицу ножом в спину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Курганинском районе, когда 43-летний местный житель зашел в магазин и попросил у сотрудницы две бутылки пива в долг. Продавщица отказала.

Тогда мужчина достал нож и ударил женщину лезвием в спину, после чего та упала, а затем вышла из торговой точки. Злоумышленник тем временем забрал пиво.

В это время пострадавшая обратилась за помощью к прохожим. Местные жители быстро среагировали и заперли дебошира в магазине до приезда полиции. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого юноша десятки раз ударил таксиста ножом, когда тот не смог найти нужный адрес. Медикам не удалось его спасти.

Ранее россиянин ударил знакомого ножом в живот во время пьяной ссоры.

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