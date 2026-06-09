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Общество

Россиянин ударил знакомого ножом в живот во время пьяной ссоры

В Челябинской области мужчину ударили ножом в живот в пьяной ссоре
Shutterstock

В Челябинской области 49-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 42-летнего знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 8 июня в городе Миассе, когда двое мужчин распивали спиртное. Предварительно, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку. В ходе конфликта один ударил второго ножом в живот.

В результате пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого прямо на месте преступления. Отмечается, что он ранее уже был судим за аналогичное деяние.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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