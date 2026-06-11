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Общество

Юноша десятки раз ударил таксиста ножом, когда тот не смог найти нужный адрес

В Южной Корее юношу лишили свободы за расправу над пожилым таксистом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Южной Корее 22-летний мужчина получил 35 лет тюремного заключения за расправу над таксистом, сообщает Yonhap News

Инцидент произошел 26 июня прошлого года в 3:27 утра в городе Хвасон. Пассажир нанес 60-летнему таксисту, который не смог найти нужный адрес, десятки ударов ножом и скрылся на угнанной машине. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Также от рук злоумышленника пострадали двое местных жителей, ставших свидетелями нападения. Они получили переломы и ушибы. Через час после совершения преступления, в 4:40 утра, мужчина был арестован полицией в Сеуле.

Несмотря на попытки адвокатов доказать, что у их подзащитного имеется психическое расстройство, суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. 11 июня апелляционный суд отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор в силе.

Также мужчину обязали после освобождения использовать электронное устройство для отслеживания местоположения.

Ранее таксист подал в суд на пассажирку, которая трогала его и предлагала переспать.

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