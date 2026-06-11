В Петербурге пресекли деятельность ОПГ по отмыванию денег

В Петербурге раскрыли нелегальную схему с обналичиванием более 500 млн рублей

В Петербурге полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность ОПГ, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей», — написала она.

По ее словам, в Петербурге удалось правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых, среди которых предполагаемый организатор криминальной схемы, соорганизатор и двое сообщников.

По данным ведомства, злоумышленники предоставляли свои услуги по обналичиванию и транзиту денег в период с октября 2023 по декабрь 2025 года.

В связи с этим следователями возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, печати подставных фирм и технику.

Как отметила Волк, предполагаемого лидера группировки отправили под домашний арест, а остальные получили запрет определенных действий.

Ранее в Махачкале арестовали подозреваемого в занятии высшего положения в ОПГ.