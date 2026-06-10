Жителя Дагестана арестовали по подозрению в занятии статуса «положенца»

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По версии следствия, в 2024 году фигурант был наделен статусом «положенец» («положенец» – это человек, который в преступной иерархии наделен особым статусом и выполняет управленческие и контролирующие функции на определенной территории), когда отбывал наказание в исправительной колонии (ИК) № 7 УФСИН России по Дагестану. Информацию об этом сообщил известный в криминальных кругах «Шамиль Смолянский». Он указал, что фигурант занимал высшее положение в преступной иерархии в ИК вплоть до своего освобождения в июле 2025 года.

Изучив все предоставленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу до 3 августа 2026 года.

В феврале стало известно, что экс-судья Хасавюртовского райсуда Дагестана Султан Азизов, на которого ВККС разрешила завести уголовное дело о коррупции, отправился в зону специальной военной операции. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, незаконном обороте боеприпасов, а также в незаконном хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта.

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