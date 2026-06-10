Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Жителя Дагестана арестовали по подозрению в занятии статуса «положенца»

В Махачкале арестовали подозреваемого в занятии высшего положения в ОПГ

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По версии следствия, в 2024 году фигурант был наделен статусом «положенец» («положенец» – это человек, который в преступной иерархии наделен особым статусом и выполняет управленческие и контролирующие функции на определенной территории), когда отбывал наказание в исправительной колонии (ИК) № 7 УФСИН России по Дагестану. Информацию об этом сообщил известный в криминальных кругах «Шамиль Смолянский». Он указал, что фигурант занимал высшее положение в преступной иерархии в ИК вплоть до своего освобождения в июле 2025 года.

Изучив все предоставленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу до 3 августа 2026 года.

В феврале стало известно, что экс-судья Хасавюртовского райсуда Дагестана Султан Азизов, на которого ВККС разрешила завести уголовное дело о коррупции, отправился в зону специальной военной операции. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, незаконном обороте боеприпасов, а также в незаконном хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта.

Ранее в Краснодаре судья помогла бандитам вернуть имущество на 10 млрд рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!