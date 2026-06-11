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Общество

Минтранс РФ намерен упростить процесс регистрации судов

Минтранс России намерен поменять действующую систему регистрации судов
Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство транспорта Российской Федерации представило на общественное обсуждение проект указа, который предполагает изменение существующей системы регистрации судов. Это нововведение нацелено на увеличение числа судов, плавающих под российским флагом, сообщили в министерстве.

«Минтранс меняет действующую систему регистрации судов. Проект соответствующего указа президента вынесен на общественное обсуждение. Документ позволит существенно увеличить численность флота под российским судовым флагом», — указано в заявлении.

Среди предложений министерства — внедрение принципа «одного окна», что позволит унифицировать и упростить процессы регистрации. Полномочия по регистрации и исключению судов из реестра будут переданы Росморречфлоту.

Также нововведения расширят круг лиц, имеющих право инициировать регистрацию судна. В частности, иностранные владельцы судов, которые занимаются перевозкой российских грузов, смогут напрямую подавать заявки на регистрацию. При этом предусмотрены меры для защиты национального торгового флага от недобросовестных судовладельцев.

Изменения коснутся как новых заявок, так и судов, уже зарегистрированных в Российском международном реестре. В министерстве рассчитывают, что создание более благоприятных условий позволит привлечь до тысячи судов в отечественный реестр.

Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, и за последние годы этот показатель удвоился. Новая система регистрации призвана ускорить этот процесс, сократив сроки оформления документов, снизив административные барьеры и повысив привлекательность российской юрисдикции для морских грузоперевозок.

Ранее Швеция задержала судно, которое якобы принадлежит «российскому теневому флоту».

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