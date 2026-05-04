Швеция заявила о задержании российского судна

Швеция задержала судно, которое якобы принадлежит «российскому теневому флоту»
Швеция задержала в своих водах судно, которое якобы принадлежит так называемому «российскому теневому флоту». Об этом заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети X.

По его словам, судно под названием «Jin Hui» подозревается в плавании под фиктивным флагом. Оно находится в санкционном списке Европейского союза, Великобритании и Украины.

Издание BILD пишет, что судно длиной 182 метра было остановлено 3 апреля во второй половине дня у портового города Треллеборг, в водах Швеции. Береговая охрана заявила, что оно шло под сирийским флагом и «вероятно» не имеет на борту никакого груза, его цель неизвестна.

В настоящее время идет расследование по вопросу пригодности судна к мореплаванию. Болин назвал дополнительной претензией недостаточное страховое покрытие судна.

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Ранее Зеленский и Стармер обсудили, как бороться с «теневым флотом» России.

 
