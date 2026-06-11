Кировский губернатор сравнил главу «Вятавтодора» с овцой за 50-миллионную взятку

Губернатор Кировской области Александр Соколов сделал официальное заявление в связи с задержанием обвиняемого во взятке гендиректора «Вятавтодора», назвав его действия «позором». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Действия генерального директора АО «Вятавтодор» – позор. Одна овца все стадо портит», — отметил Соколов.

Он также распорядился оказывать полное содействие следственным органам и поручил провести служебную проверку в отношении соответствующих должностных лиц, добавив, что по ее результатам будут сделаны организационные выводы.

Губернатор сообщил, что совет директоров «Вятавтодора» уже принял решение о приостановлении полномочий Семакова. Кроме того, он поручил правительству региона обратиться в правоохранительные органы для проверки законности сделок, заключенных гендиректором, и при необходимости опротестовать их.

АО «Вятавтодор» является ключевым игроком в дорожной отрасли Кировской области, выполняя значительный объем работ по строительству и ремонту автомобильных дорог различного уровня.

Гендиректор принадлежащего Кировской области АО «Вятавтодор» Олег Семаков был задержан в воскресенье, 7 июня, за взятку почти в 50 млн рублей .

Ранее генерал-майора Кувшинова лишили звания и отправили в колонию за коррупцию.