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Общество

Кировский губернатор сравнил главу «Вятавтодора» с овцой за 50-миллионную взятку

Кировский губернатор назвал позором действия задержанного главы «Вятавтодора»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Кировской области Александр Соколов сделал официальное заявление в связи с задержанием обвиняемого во взятке гендиректора «Вятавтодора», назвав его действия «позором». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Действия генерального директора АО «Вятавтодор» – позор. Одна овца все стадо портит», — отметил Соколов.

Он также распорядился оказывать полное содействие следственным органам и поручил провести служебную проверку в отношении соответствующих должностных лиц, добавив, что по ее результатам будут сделаны организационные выводы.

Губернатор сообщил, что совет директоров «Вятавтодора» уже принял решение о приостановлении полномочий Семакова. Кроме того, он поручил правительству региона обратиться в правоохранительные органы для проверки законности сделок, заключенных гендиректором, и при необходимости опротестовать их.

АО «Вятавтодор» является ключевым игроком в дорожной отрасли Кировской области, выполняя значительный объем работ по строительству и ремонту автомобильных дорог различного уровня.

Гендиректор принадлежащего Кировской области АО «Вятавтодор» Олег Семаков был задержан в воскресенье, 7 июня, за взятку почти в 50 млн рублей .

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