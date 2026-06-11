Мужчина из-за обиды на разрыв отношений разгромил квартиру бывшей в Якутске

В Якутске мужчина обиделся на разрыв отношений и разгромил квартиру своей бывшей девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Дьиикэй».

Инцидент произошел на улице Хабарова. Бывший сожитель ворвался в жилище девушки и устроил там погром. Он разбил сантехнику и предметы быта, перевернул все вверх дном. В этот период девушка готовилась к дню рождения, который должен был состояться через несколько дней. Она сняла последствия погрома на видео.

Девушка подала заявление в полицию. Пострадавшая и ее дочь опасаются, что дело могут замять. Они требуют наказания для виновного. Сейчас устанавливается сумма ущерба, злоумышленника ищут. Проводится доследственная проверка.

Ранее в Новосибирске женщина с битой разгромила автомобиль и попала на камеру.