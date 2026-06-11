В Новосибирске женщина с битой разгромила автомобиль и попала на камеру

В Новосибирске женщина разбила легковой автомобиль на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Ленивый акт агрессии случился на Высоцкого, 53. Водитель уехал оттуда с выбитым стеклом, а какой-то мужик обещал ему все компенсировать», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с битой разбивает машину: нарушительница наносит удары по капоту, лобовому стеклу, фарам и дверям. После на место приходит водитель, которому незнакомый мужчина обещает, что все исправит. О причинах произошедшего не сообщается.

До этого в Челябинске мужчина сломал череп оппоненту в момент дорожного конфликта. По данным полиции, сначала между женщиной-водителем и прохожим произошла ссора из-за того, кто кому должен уступить дорогу. Женщина рассказала о случившемся своему мужу, который прибыл на место и избил человека. Пострадавшего доставили в больницу с переломом свода и основания черепа.

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