Девушка родила в туалете больницы и бросила ребенка собакам

В Индии девушка родила в туалете больницы и выбросила младенца в окно
В индийском штате Керала сотрудники больницы спасли младенец, которого мать выбросила в окно после родов. Об этом сообщает Times of India.

19-летняя девушка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. Она отказалась проходить осмотр гинеколога и вышла в туалет. Спустя некоторое время медики услышали слабый детский плач. Они обыскали помещение и обнаружили новорожденного на улице, под окнами учреждения рядом со стаей бродячих собак.

Предположительно мать выбросила ребенка из окна. Врачам удалось спасти младенца, его жизни ничего не угрожает, вместе с матерью он переведен в детскую больницу. Занимаются ли расследованием инцидента правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Индии женщина выкинула ребенка в колодец, чтобы начать новую жизнь. 22-летняя девушка родила сына от своего первого супруга, но спустя 11 месяцев решила начать жизнь с чистого листа, поэтому завернула ребенка в мешок и бросила в колодец. Ребенок не выжил. Его мать тем временем скрылась и вышла замуж за другого мужчину.

Ранее скрывавшая беременность школьница выбросила новорожденного с травмами на улицу.

 
