В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

В Пермском крае электричка совершила вынужденную остановку из-за сошедших на железнодорожные пути камней. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, днем 11 июня 2026 года электропоезд, следовавший по маршруту Пермь-Чусовая, совершил вынужденную остановку по причине наличия грунта на железнодорожном пути», — говорится в публикации.

По предварительной информации, схода вагонов нет, никто не пострадал. В ближайшее время препятствие на дороге будет убрано и поезд продолжит движение.

В результате инцидента прокуратура проведет проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения транспорта.

21 мая пассажирский поезд сошел с железнодорожных рельсов в Саратовской области. ЧП случилось на перегоне между станциями Багаевка и Буркин. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Кемеровской области электропоезд протаранил грузовик.