В Кемеровской области электропоезд протаранил грузовик

В Кузбассе вагон электропоезда сошел с рельсов из-за столкновения с фурой
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем в Кемеровской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Бочаты. Водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Шедший поезд протаранил фуру, в результате чего первый вагон сошел с рельсов.

«Ожидаются задержки в движении поездов. Обстоятельства события устанавливаются», — говорится в заявлении.

На фоне случившегося прокуратура начала проверку. В настоящее время специалисты проводят надзорные мероприятия, направленные на оценку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

30 апреля в районе железнодорожной станции Ингашская в Красноярском крае пассажирский поезд протаранил грузовой автомобиль, выехавший на переезд. Состав следовал из Красноярска в Карабулу; машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Члены локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали. Однако из-за инцидента состав отстал от расписания на 3,5 часа.

Ранее легковая машина врезалась в тепловоз в Сургуте.

 
