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У берегов Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Чили
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 12:22 по времени UTC (15:22 по мск). Эпицентр находился в 129 км к северо-западу от города Вальенар с численностью около 45 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире.

В мае ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Ранее в восточной части Карибского моря произошло землетрясение.

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