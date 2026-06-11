Некорректные оценки за IELTS стоили экзаменатору $1,2 млн

Власти Великобритании оштрафовали организатора экзамена для оценки уровня владения английским языком IELTS за неверные результаты тестирования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора Ofqual.

По информации организации, неправильные оценки по экзамену получили порядка 63 тысяч человек, сдавших тест с августа 2023 по сентябрь 2025 года. Организаторы обнаружили ошибки только в сентябре 2025 года.

До этого китайскую студентку отправили в тюрьму за подделку результатов языкового экзамена TOEFL для получения диплома Линнаньского университета. Тестирование сдал за девушку совсем другой человек, что заметили в вузе. Более того, за этот проступок девушка уже была наказана общественными работами в университете Линнань. Ее адвокат также отметила, что в итоге студентка получила результаты, соответствующие требованиям, с пятой попытки сдачи теста.

Ранее мужчина 49 раз заказывал роллы, отменял платеж и ел их бесплатно, и попал в тюрьму.