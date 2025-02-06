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Мужчина 49 раз заказывал роллы, отменял платеж и ел их бесплатно, и попал в тюрьму

Metropoles: бразилец заказывал роллы и ел их бесплатно, отменяя платежи
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Shutterstock

В Бразилии мужчина 49 раз заказывал роллы, а потом отменял операции и ел их бесплатно, пишет Metropoles.

Суд Сан-Паулу признал мужчину виновным в мошенничестве, связанном с заказами роллов в ресторане японской кухни. Схема обмана заключалась в подделке квитанций о переводах через систему Pix и последующей отмене платежей до их завершения. Его действия нанесли заведению ущерб в размере около $2000.

Мошенничество было раскрыто, когда владелец ресторана заметил несоответствия в кассе и обнаружил, что якобы оплаченные суммы так и не поступили на счет. Для совершения преступлений злоумышленник использовал не только свой мобильный телефон, но и устройство своей бабушки.

Суд приговорил мужчину к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, а также обязал его выплатить штраф в размере 17-дневного дохода. Защита пыталась оспорить обвинения, утверждая, что ущерб был незначительным, однако суд отклонил этот аргумент, указав, что сумма составила около половины ежемесячной выручки заведения. Также было отмечено, что у бразильца уже имелась судимость.

Ранее специалисты объяснили, почему роллы принято есть с имбирем и васаби.

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