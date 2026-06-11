«Удар по сердцу и почкам»: врач опровергла миф об «успокоительном» эффекте магния

Магний – это серьёзный препарат, который нельзя бесконтрольно принимать для борьбы с бессонницей, судорогами и усталостью. В избытке он может нарушить дыхание, сердечный ритм и спровоцировать повышенную кровоточивость, предупредила в беседе с газетой «Известия» директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Врач призвала не верить в распространённый миф о том, что магний – это универсальное средство для борьбы со стрессом. Если человек сталкивается с постоянным чувством усталости, раздражительностью, бессонницей – это ещё не говорит о дефиците этого микроэлемента. Среди других возможных причин – анемия, проблемы с щитовидкой, дефицит других элементов. Самостоятельно назначать себе добавку на основе таких симптомов нельзя, подчеркнула специалист.

«Магний относится к электролитам и участвует в работе сердечно-сосудистой системы, мышц и нервной ткани. Его недостаток может отражаться не только на сердечном ритме и мышечной функции, но и на состоянии дыхательной системы», — отметила Станкевич.

В то же время она призвала учитывать и избыток магния – если он будет накапливаться в организме, это может привести к скачкам давления, замедлить сердечный ритм и нарушить дыхание. Кроме того, особенно опасна передозировка магнием людям, у которых есть проблемы с почками – если их функции снижены, магний выводится хуже, что только повышает риски его накопления в организме.

Врач призвала с осторожностью относиться к добавке людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоникам, а также тем, кто страдает от нарушений ритма сердца, проблем с печенью и кишечника. В группу риска Станкевич внесла также спортсменов, пациентов на мочегонных препаратах, женщин со сложной беременностью.

Важно не принимать магний на основе своих личных ощущений, это не универсальная добавка «от нервов», подчеркнула врач.

«Если нарушения сна, судороги, слабость или другие симптомы возникают регулярно, важно не заниматься подбором добавок самостоятельно, а искать их истинную причину вместе со специалистом», — заключила специалист.

Напомним, нефролог Борха Кирога подчёркивал, что назначение магния оправдано только при подтверждённом дефиците, который выявляется при биохимическом исследовании, а также при некоторых заболеваниях почек, когда повышается риск недостатка макроэлемента. Нормальный уровень магния в крови является главным показателем отсутствия необходимости в его дополнительном приёме, подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что недостаток магния может повышать риск развития деменции на 33%.