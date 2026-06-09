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Наука

Назван неочевидный фактор риска деменции

Frontiers: недостаток магния может повышать риск развития деменции на 33%
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Низкий уровень магния в крови может быть связан с повышенным риском развития деменции и других серьезных нарушений здоровья. К такому выводу пришли ученые из Тайваня. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные более 325 тысяч человек старше 50 лет из международной медицинской базы TriNetX. Оказалось, что у людей, у которых уровень магния дважды в течение года опускался ниже 1,7 мг/дл, риск развития деменции был на 33% выше по сравнению с участниками с нормальными показателями.

Наиболее выраженная связь наблюдалась для сосудистой деменции — вероятность ее развития увеличивалась на 63%. Кроме того, дефицит магния ассоциировался с более высоким риском инсульта и смерти от любых причин.

По словам авторов работы, магний играет важную роль в функционировании нервной системы, поддержании здоровья сосудов и обменных процессов. Его недостаток может ухудшать кровоснабжение мозга, усиливать воспаление и нарушать передачу сигналов между нервными клетками, что со временем способно способствовать развитию когнитивных нарушений.

Полученные результаты сохранялись независимо от возраста и пола участников. Дополнительным преимуществом исследования стало использование повторных измерений магния, что позволило оценить именно длительный дефицит минерала, а не случайные колебания его уровня.

При этом ученые отметили, что слишком высокий уровень магния также может быть связан с неблагоприятными последствиями для здоровья. Это указывает на возможный «U-образный» эффект, при котором риски повышаются как при недостатке, так и при избытке минерала.

Авторы считают, что контроль уровня магния может стать одним из инструментов раннего выявления людей с повышенным риском когнитивного снижения. В будущем такие данные могут помочь в разработке профилактических мер, связанных с питанием и поддержанием оптимального минерального баланса.

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