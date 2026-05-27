Врач назвал единственную причину для приема магния

Прием добавок магния необходим только при выраженном дефиците, а также при некоторых заболеваниях почек, когда повышается риск недостатка макроэлемента. Об этом нефролог Борха Кирога рассказал в комментарии изданию El Confidencial. По словам специалиста, употребление добавок без назначения врача и «для профилактики» не обеспечивает дополнительных преимуществ для здоровья.

Врач подчеркнул, что нормальный уровень магния в крови является главным показателем отсутствия необходимости в его дополнительном приеме. Назначение препаратов оправдано только при подтвержденном дефиците, который выявляется при биохимическом исследовании.

Кирога отметил, что снижение уровня магния может наблюдаться у отдельных групп пациентов, в частности у людей с заболеваниями почек, а также у тех, кто длительно принимает препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока. В этих случаях риск дефицита действительно повышается и требует медицинского контроля.

Ранее исследования показали, что поврежденные почечные канальцы хуже удерживают магний, и он начинает вымываться из организма быстрее, чем должен. Это особенно характерно для состояний с нарушением реабсорбции — обратного всасывания воды и растворенных в ней веществ из первичной мочи. Также пациентам с почечной патологией часто назначают диуретики («мочегонные»), которые усиливают выведение магния.

При этом специалист обратил внимание, что самостоятельный прием магния без показаний не приносит дополнительной пользы. Напротив, при нормальных показателях микроэлемента избыточное поступление может быть потенциально опасным.

По словам нефролога, чрезмерное накопление магния в организме способно приводить к развитию гипермагниемии — состояния, которое может нарушать работу сердечно-сосудистой системы и в тяжелых случаях вызывать серьезные осложнения.

