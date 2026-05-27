Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвал единственную причину для приема магния

Врач Кирога: прием магния без назначения может нарушать работу сердца
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Прием добавок магния необходим только при выраженном дефиците, а также при некоторых заболеваниях почек, когда повышается риск недостатка макроэлемента. Об этом нефролог Борха Кирога рассказал в комментарии изданию El Confidencial. По словам специалиста, употребление добавок без назначения врача и «для профилактики» не обеспечивает дополнительных преимуществ для здоровья.

Врач подчеркнул, что нормальный уровень магния в крови является главным показателем отсутствия необходимости в его дополнительном приеме. Назначение препаратов оправдано только при подтвержденном дефиците, который выявляется при биохимическом исследовании.

Кирога отметил, что снижение уровня магния может наблюдаться у отдельных групп пациентов, в частности у людей с заболеваниями почек, а также у тех, кто длительно принимает препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока. В этих случаях риск дефицита действительно повышается и требует медицинского контроля.

Ранее исследования показали, что поврежденные почечные канальцы хуже удерживают магний, и он начинает вымываться из организма быстрее, чем должен. Это особенно характерно для состояний с нарушением реабсорбции — обратного всасывания воды и растворенных в ней веществ из первичной мочи. Также пациентам с почечной патологией часто назначают диуретики («мочегонные»), которые усиливают выведение магния.

При этом специалист обратил внимание, что самостоятельный прием магния без показаний не приносит дополнительной пользы. Напротив, при нормальных показателях микроэлемента избыточное поступление может быть потенциально опасным.

По словам нефролога, чрезмерное накопление магния в организме способно приводить к развитию гипермагниемии — состояния, которое может нарушать работу сердечно-сосудистой системы и в тяжелых случаях вызывать серьезные осложнения.

Ранее популярный сердечный препарат оказался бесполезным.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!