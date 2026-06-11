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Общество

Концерт ко Дню России вместо Красной площади пройдет в КДЦ «Моссовет»

Концерт на Красной площади ко Дню России перенесли в КДЦ «Моссовет»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Концерт, посвященный Дню России, который изначально планировался на Красной площади, пройдет в Культурном центре «Моссовет» с измененной программой и без участия ранее анонсированных звезд. Об этом сообщили организаторы в интервью ТАСС.

«Концерт состоится на новой площадке — в Культурном центре «Моссовет» по адресу: Преображенская площадь, д. 12. Также изменится формат программы. В этом году зрители увидят специальную концертную программу Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», который в 2025 году отмечает свое 20-летие», — говорится в заявлении.

Несмотря на отсутствие ранее приглашенных исполнителей, организаторы обещают яркое музыкальное представление с участием ведущих профессиональных коллективов страны, приуроченное к Году единства народов России. Художественным руководителем и автором проекта выступает народная артистка России Надежда Бабкина.

Первоначально на концерте на Красной площади должны были выступить такие артисты, как Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и другие.

В 2026 году День России выпадает на пятницу, 12 июня. Москва традиционно готовит масштабную программу: от концертов и фестивалей до исторических реконструкций. Куда сходить в столице на День России и каким будет прогноз погоды — в материале «Газеты.Ru».

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