В Новосибирске полностью потушили крупный пожар на складе

МЧС: в Новосибирске ликвидирован пожар на складе с пластиком

В Заельцовском районе Новосибирска полностью ликвидирован пожар на складе с пластиковой продукцией. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 15:01 (11:01 мск).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из здания шел черный густой дым», — сообщила пресс-служба.

В результате инцидента огнем было повреждено производственно-складское помещение. Огнеборцы локализовали пожар в 17:34 (13:34 мск). В 18:03 (14:03 мск) ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушили в 19:30 (15:30 мск).

В министерстве добавили, что к тушению пожара привлекались 62 человека, 20 единиц техники, из них от МЧС 49 человек, 15 единиц техники.

До этого сообщалось, что сложности в тушении возникли из-за особенностей конструкции склада, а также наличия внутри помещения баллонов с пропаном и кислородом. Кроме того, пенный утеплитель, который быстро воспламеняется, способствовал распространению огня.

Ранее в Ставропольском крае загорелся 200-летний храм.