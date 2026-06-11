МВД опубликовало видео с подозреваемым в нападении на отца и сына в Подмосковье

Подозреваемый в нападении на отца и сына в Подмосковье рассказал о случившемся

Молодой человек, которого подозревают в нападении на мужчину и его сына в Подмосковье, рассказал о ситуации. Видео с кадрами после задержания опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Юноша заявил, что его поймали за то, что он напал на людей с ножом, а также похитил у них деньги.

Инцидент произошел в деревне Терновка, в частном доме, где в тот момент находились 55-летний мужчина и двое его детей. По данным полиции, несовершеннолетний иностранец ворвался в жилье и ударил лезвием главу семьи, а также его 13-летнего сына. На месте был еще один мальчик, но ему удалось спрятаться.

После нападения молодой человек сел в машину мужчины и попытался скрыться, но его задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Отец детей получил серьезные травмы, спасти его не смогли. 13-летний сын попал в больницу в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.

Ранее в Петербурге безработный пытался проникнуть в квартиру и ранил хозяина ножом.