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Общество

В Подмосковье иностранца задержали после резни в жилом доме, где погиб мужчина

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на отца и сына
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские Подмосковья поймали мужчину, которого подозревают в нападении на отца и сына. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемым оказался несовершеннолетний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. После резни он, по версии правоохранителей, скрылся на машине пострадавшего. Какие у него были мотивы, не уточняется.

В момент произошедшего дома был еще один ребенок, но он спрятался.

Инцидент произошел в частном доме в деревне Терновка. 55-летний местный житель и его 13-летний сын находились жилье, когда к ним ворвался мужчина и напал с ножом.

Во время нападения гость нанес удары обоим пострадавшим. Глава семьи скончался на месте, его сына направили в больницу. Состояние последнего оценивается как тяжелое, ему оказывают помощь.

До этого в Иркутской области 15-летнего подростка арестовали за нападение с ножом на свою возлюбленную и соседку. Поссорившись со своей девушкой, он ударил ее лезвием.

На помощь бросилась 23-летняя россиянка, которая также стала жертвой агрессора. Обеих госпитализировали, но они скончались.

Ранее москвич расправился с бабушкой, потому что она забирала у него жизненную энергию.

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